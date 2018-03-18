Все 14 жалоб на выборы в Петербурге поступили до дня голосования
Горизбирком ещё до начала голосования принял 14 жалоб, примерно 10 из них подтвердились. Об этом «Фонтанке» 18 марта рассказал пресс-секретарь избирательной комиссии Петербурга Григорий Марголин.
Все обращения поступили от горожан, которые не смогли найти себя в списках избирателей в специальном разделе на сайте Центризбиркома. После жалоб нарушения устранили.
Данных о нарушениях в день голосования у горизбиркома пока нет.
Ранее представители «Яблока» заявили о выдаче бюллетеней отсутствующим в списке избирателей в Красногвардейском районе.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.
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Справка:
В ходе президентской кампании - 2018 применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения. Избирательные комиссии, МФЦ и портал госуслуг с 31 января принимали заявления граждан, желавших проголосовать не по месту официальной регистрации. В Петербурге зафиксировано рекордное количество человек, которые «открепились» дважды, и даже трижды. В ГИКе уточнили, что речь идет о 6 тысячах повторных откреплений, и пообещали, что никто не сможет проголосовать дважды: граждан внесут в списки избирателей согласно первому заявлению.
Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).