Все 14 жалоб на выборы в Петербурге поступили до дня голосования

Горизбирком ещё до начала голосования принял 14 жалоб, примерно 10 из них подтвердились. Об этом «Фонтанке» 18 марта рассказал пресс-секретарь избирательной комиссии Петербурга Григорий Марголин.

Все обращения поступили от горожан, которые не смогли найти себя в списках избирателей в специальном разделе на сайте Центризбиркома. После жалоб нарушения устранили.

Данных о нарушениях в день голосования у горизбиркома пока нет.

Ранее представители «Яблока» заявили о выдаче бюллетеней отсутствующим в списке избирателей в Красногвардейском районе.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.