Президент ФИФА пригрозил проблемами тем, кто бойкотирует ЧМ-2018 в России

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино пообещал устроить проблемы тем, кто попытается сорвать проведение чемпионата мира 2018 года в России.

Отвечая на вопрос о возможном бойкоте ЧМ, Инфантино заявил изданию Sportbox, что в ФИФА не намерены ни с кем воевать.

"Вы увидите футбольный праздник. А если кто-то захочет его испортить – у него будут серьезные проблемы", – пригрозил он.

Глава ФИФА добавил, что еще никогда не видел такого уровня подготовки к чемпионату, как в России, в особенности по части безопасности.

"Русские хотят сделать турнир полностью успешным", – сказал Инфантино.

Как писал Ruposters, в британском парламенте призвали ФИФА перенести чемпионат мира по футболу из России в другую страну. К инициативе присоединился президент Украины Петр Порошенко.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об отмене поездки членов правительства страны и королевской семьи на ЧМ-2018 из-за дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Министерство иностранных дел страны также предупредило болельщиков о возможных антибританских настроениях и притеснениях во время турнира.