В очередь за президентом

Санкт-Петербург на полдень 18 марта показывает самую низкую явку по стране, хотя некоторые участки не справляются с потоком желающих. «Два часа не могу отдать свой голос», - жалуются избиратели.

Выборы президента шагают по России с кокошниками и пирожками. Чукотка исполнила мечту властей и перешагнула за 70-процентный барьер, а Петербург решил подойти к рекордам с обратной стороны. Самая низкая явка в стране фиксируется ЦИКом на фоне огромных очередей на некоторых участках. Феномен кроется в новой системе голосования.

Федеральная явка на выборы президента России по состоянию на 12 часов составила 27,52 процента, сообщает Центральная избирательная комиссия. Рекордсмены – Чукотка, Тыва и Чувашия (под 50 %). Аутсайдером является Санкт-Петербург. На выборы к полудню пришли только 16,24% избирателей. Чуть выше явка в Москве, третьим с конца значится Новосибирск.

Петербургская пассивность наблюдается с самого утра (4,66 % на десять утра), при этом низкие цифры сопровождают огромные очереди на некоторых избирательных участках. Самой показательной, пожалуй, можно считать школу № 210 на Невском проспекте, 14. В ней расположился участок № 2181.

«Ну просто небывалая явка. Избиратели вынуждены стоять в очереди за бюллетенем два и более часа. Организация ужасна. И все, похоже, счастливы», – пишет читатель «Фонтанки».

Наши корреспонденты удостоверились в столпотворении. Работа, считай, парализована. В комиссии объясняют проблему тем, что списки открепившихся на этот участок находятся только у одного стола, туда и очередь. Впрочем, это не мешает испытывать дискомфорт избирателям, которые пришли голосовать по месту регистрации.

К участку 2181 прикрепились 1299 человек, которые предпочли голосовать не по своей регистрации. Это новое правило федеральных выборов. Впервые применяется механизм голосования по месту фактического нахождения. Избирательные комиссии, МФЦ и портал госуслуг с 31 января принимали заявления «открепившихся» от своих участков граждан.

Столпотворение наблюдается также в школе № 197 на Фурштатской улице. К участку № 2234 закрепились военные и бюджетники. От них ломятся школьные коридоры.

На Невском проспекте, 169, куда единовременно пришли сотрудники администрации Центрального района, тоже не протолкнуться.

На открепительную аномалию Петербурга обращала внимание даже председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее данным, в городе зарегистрировано 9 тысяч случаев, когда избиратели заявлялись на чужие участки по два и более раз. Подтверждение тому, что возможность проголосовать неоднократно, имеется, его предоставил член участковой комиссии Павел Смирнов. Он писал два заявления на участие в выборах по месту нахождения и нашел свое имя в списках двух участков.

Активность в Петербурге стараются всячески стимулировать. Дарят билеты в кино, развлекают танцами коллективов самодеятельности, накрывают столы с закусками. Некоторые избиратели сами устраивают для себя праздник. Например, участок в 126-м лицее на Замшиной улице посетили рыцари.

В отличие от абсолютного большинства петербуржцев, представители власти, и не только светской, предпочли дообеденное время для голосования. Избирательные участки в центральных районах города посетили губернатор Георгий Полтавченко, митрополит Варсонофий, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пришла в здание Водоканала на Шпалерной.

«Я не имею права агитировать, но...» – не удержалась Валентина Ивановна после того, как ее бюллетень нырнул в узкую щелочку прозрачной урны. Ее примеру последовал Сергей Матвиенко. То есть сын.

Подсчет федеральной активности избирателей продолжается. В одиннадцати регионах страны подведены итоги на 18:00. В среднем явка составляет 57,87 %, Чукотка первой из всех перешагнула за заветный 70-процентный барьер.

На Западе к выборам президента России отнеслись с юмором. Немецкая Bild заранее поздравила одного из кандидатов с победой. Издание посвятило этому подвал второй полосы субботнего номера, написав заголовок по-русски.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»