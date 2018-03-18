К полудню явка в Петербурге достигла 16,24%

Явка на президентских выборах в городе на Неве по состоянию на 12:00 воскресенья составила 16,24%. Об этом сообщила заместитель председателя Горизбиркома Алла Егорова 18 марта.

Всего на текущий момент проголосовали более 573 тысяч избирателей. На это время на президентских выборах в 2012 году проголосовали 10,62%.

В Петербурге, по данным на 10 утра, явка составила 4,66% и была одной из самых низких по стране. Активно проявил себя Дальний Восток, где уже завершилось голосование, и предварительная явка превысила 60 процентов.

На нескольких участках процедуру волеизъявления парализовали огромные очереди. Заторы из горожан вызвала новая система голосования по месту фактического нахождения.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.