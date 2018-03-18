К полудню явка в Петербурге достигла 16,24%
Явка на президентских выборах в городе на Неве по состоянию на 12:00 воскресенья составила 16,24%. Об этом сообщила заместитель председателя Горизбиркома Алла Егорова 18 марта.
Всего на текущий момент проголосовали более 573 тысяч избирателей. На это время на президентских выборах в 2012 году проголосовали 10,62%.
В Петербурге, по данным на 10 утра, явка составила 4,66% и была одной из самых низких по стране. Активно проявил себя Дальний Восток, где уже завершилось голосование, и предварительная явка превысила 60 процентов.
На нескольких участках процедуру волеизъявления парализовали огромные очереди. Заторы из горожан вызвала новая система голосования по месту фактического нахождения.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.
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Справка:
В ходе президентской кампании-2018 применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения. Избирательные комиссии, МФЦ и портал госуслуг с 31 января принимали заявления граждан, желавших проголосовать не по месту официальной регистрации. В Петербурге зафиксировано рекордное количество человек, которые «открепились» дважды, и даже трижды. В ГИКе уточнили, что речь идет о 6 тысячах повторных откреплений, и пообещали, что никто не сможет проголосовать дважды: граждан внесут в списки избирателей согласно первому заявлению.
Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).