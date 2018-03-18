На Украине власти блокировали выборы президента России

Доступ граждан России к избирательным участкам, расположенным на территории Украины, перекрыт полицией и национальной гвардией. В помещения посольства и консульских представительств допускаются только дипломаты.

Как сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на украинские СМИ, с утра 18 марта наряды украинской национальной полиции, национальной гвардии и радикально настроенные активисты перекрыли доступ к посольству Российской Федерации в Киеве, а также к консульствам в Одессе и других городах. Граждане России, имеющие намерение проголосовать на выборах президента России на избирательных участках, расположенных в помещениях дипломатических представительств, лишены такой возможности, в здания допускаются только дипломатические работники.

Ранее о намерении усилить охрану российских диппредставительств 18 марта и пресечь допуск на избирательные участки проживающих на Украине россиян в день голосования заявляли МВД и МИД Украины.

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