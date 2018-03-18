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18.03.2018 12:17

Избирательные участки Петербурга не справляются с потоком желающих

Огромные очереди на некоторых участках Петербурга парализовали процедуру президентского волеизъявления. Заторы из горожан вызвала новая система голосования.
Избирательные участки Петербурга не справляются с потоком желающих
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Как передают корреспонденты «Фонтанки», невиданное паломничество наблюдается в школе № 197 на Фурштатской улице. Здесь расположен участок № 2234, к которому закрепились военные и бюджетники. На школьных переменах в коридорах нет столько народу, сколько в утренние часы 18 марта.

Курсанты и работники подведомственных Смольному учреждений приходят организованно, их не успевают обслужить. В очереди томятся и те избиратели, кому суждено голосовать в 197-й по месту регистрации.

Избирательные участки Петербурга не справляются с потоком желающих

На Невском проспекте, 169, куда единовременно пришли сотрудники администрации Центрального района, тоже не протолкнуться.

Открепительная система парализовала работу участка № 2181, он расположен в 210-й школе на Невском проспекте, 14. На участок прикрепились 1299 человек, по данным избиркома.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь


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Справка:

В ходе президентской кампании - 2018 применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения. Избирательные комиссии, МФЦ и портал госуслуг с 31 января принимали заявления граждан, желавших проголосовать не по месту официальной регистрации. В Петербурге зафиксировано рекордное количество человек, которые «открепились» дважды, и даже трижды. В ГИКе уточнили, что речь идет о 6 тысячах повторных откреплений, и пообещали, что никто не сможет проголосовать дважды: граждан внесут в списки избирателей согласно первому заявлению.

Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).


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Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
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