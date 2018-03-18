Избирательные участки Петербурга не справляются с потоком желающих

Огромные очереди на некоторых участках Петербурга парализовали процедуру президентского волеизъявления. Заторы из горожан вызвала новая система голосования.

Как передают корреспонденты «Фонтанки», невиданное паломничество наблюдается в школе № 197 на Фурштатской улице. Здесь расположен участок № 2234, к которому закрепились военные и бюджетники. На школьных переменах в коридорах нет столько народу, сколько в утренние часы 18 марта.

Курсанты и работники подведомственных Смольному учреждений приходят организованно, их не успевают обслужить. В очереди томятся и те избиратели, кому суждено голосовать в 197-й по месту регистрации.

На Невском проспекте, 169, куда единовременно пришли сотрудники администрации Центрального района, тоже не протолкнуться.

Открепительная система парализовала работу участка № 2181, он расположен в 210-й школе на Невском проспекте, 14. На участок прикрепились 1299 человек, по данным избиркома.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.