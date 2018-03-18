Тела двух человек извлекли из сгоревшей квартиры в Петергофе

Квартирный пожар в Петергофе унес жизни двух человек. С огнем спасатели справлялись два часа.

Как стало известно «Фонтанке» 18 марта, накануне ночью загорелась квартира на улице Братьев Горкушенко, 9. Информация о пожаре в МЧС поступила в 2.50, ликвидировать его смогли ближе к пяти утра.

В квартире после пожара нашли тело 68-летнего петербуржца. Его 42-летнюю знакомую вытащили из огня с признаками жизни, но в карете скорой помощи она скончалась.

Меньше года назад, в мае 2017-го, на той же улице полностью сгорел садовый домик. При разборе завалов нашли останки двух человек.