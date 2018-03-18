Член комиссии в Приморском районе нашёл себя сразу в двух списках избирателей

Член участковой комиссии 1896 Приморского района Петербурга Павел Смирнов нашёл свою фамилию в списках избирателей сразу и своей, и соседней комиссии 1897.

Как рассказал он «Фонтанке», это стало возможно благодаря тому, что он дважды написал заявление о голосовании по месту нахождения.

«Один раз я открепился на участок 1897, потом по заявлению со спецмаркой на 1896. Из списков меня не вычеркнули, но голосовать дважды я отказался», – сообщил он. По словам Смирнова, он написал жалобу в УИК 1896, однако ее пока не рассмотрели.

Видео: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Ранее о сбоях системы голосования по месту нахождения сообщали представители «Яблока».

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