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18.03.2018 11:38

Памфилова заявила о DDoS-атаке на сайт ЦИК с иностранных IP-адресов

Сайт Центральной избирательной комиссии в день выборов президента подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран. 

Об этом 18 марта пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову. По её словам, ресурс атаковали сегодня с 02:00 до 5:00. Пик атаки пришелся на 02.20.

Кроме того, сегодня поток желающих проследить за выборами в России онлайн перегрузил портал nashvybor2018.ru. Сайт работает с перебоями. 

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь

 


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Справка:

Выборы президента России проходят 18 марта на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. В ходе президентской кампании - 2018 впервые применяется механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.

Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).


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