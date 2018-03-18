Памфилова заявила о DDoS-атаке на сайт ЦИК с иностранных IP-адресов

Сайт Центральной избирательной комиссии в день выборов президента подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран.

Об этом 18 марта пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову. По её словам, ресурс атаковали сегодня с 02:00 до 5:00. Пик атаки пришелся на 02.20.

Кроме того, сегодня поток желающих проследить за выборами в России онлайн перегрузил портал nashvybor2018.ru. Сайт работает с перебоями.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.