Эрдоган заявил о полном контроле над сирийским Африном
Турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла под контроль сирийский город Африн. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.
По его словам, город был полностью взят в 08.30 по местному времени (09.30 мск).
Ранее оппозиционная сирийская группировка «Свободная сирийская армия» заявила о взятии Африна.
В январе этого года Анкара начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском регионе Африн.
Источник: Газета.ру