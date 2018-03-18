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18.03.2018 11:18

Сотрудница Смольного разбилась на дельтаплане

В акватории Финского залива разбилась дельтапланеристка. Она получила смертельные травмы при падении с двенадцатиметровой высоты.

Как стало известно «Фонтанке» 18 марта, накануне днем группа энтузиастов тренировалась на дельтаплане. Разгон совершали с береговой линии Финского залива в Лисьем Носу.

Около четырех часов место в дельтаплане заняла 33-летняя пилот. По словам очевидцев, она поднялась в воздух на высоту двенадцать метров, не справилась с управлением и упала в залив.

Голова дельтапланеристки была защищена шлемом, но от полученных травм она умерла в машине скорой помощи во время реанимационных мероприятий.

Полиция Приморского района установила личность погибшей. Эвелина Яковенко работала в подведомственном комитету физкультуры Петербурга «Центре подготовки». Бюджетное учреждение занимается городскими соревнованиями, обеспечивает подготовку спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта. В мартовском списке соревновательных мероприятий комитета физкультуры Яковенко значилась ответственной за проведение турниров по хоккею, шахматам, пулевой стрельбе.

Дельтаплан с десятиметровым размахом крыльев был приобретен энтузиастами в складчину. Регистрации он не подлежит, удостоверение на право управления не требуется.


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