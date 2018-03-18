На 10:00 явка в Петербурге — 4,66%

По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на 10 утра явка избирателей на голосование за президента России составила 4,66%.

4 марта 2012 года на это время явка составляла 2,51%. 2 марта 2008 года на выборах президента России явка избирателей – 3,14 процента.

По сообщению избиркома Ленинградской области, показатель активности избирателей в соседнем регионе значительно выше – 7,31% к 10.00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что на 10.00 Петербургский горизбирком зарегистрировал 14 заявлений, в том числе на выдачу бюллетеней гражданам, которых нет списке избирателей.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию Дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь