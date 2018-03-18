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18.03.2018 10:55

На 10:00 явка в Петербурге — 4,66%

По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, на 10 утра явка избирателей на голосование за президента России составила 4,66%. 

4 марта 2012 года на это время явка составляла 2,51%. 2 марта 2008 года на выборах президента России явка избирателей – 3,14 процента.

По сообщению избиркома Ленинградской области, показатель активности избирателей в соседнем регионе значительно выше  – 7,31% к 10.00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что на 10.00 Петербургский горизбирком зарегистрировал 14 заявлений, в том числе на выдачу бюллетеней гражданам, которых нет списке избирателей. 

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию Дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь 

Справка:

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.

В Петербурге зафиксировано рекордное количество человек, которые «открепились» дважды, и даже трижды. В ГИКе уточнили, что речь идет о 6 тысячах повторных откреплений, и пообещали, что никто не сможет проголосовать дважды: граждан внесут в списки избирателей согласно первому заявлению.

В 10.20 воскресенья в стране открыты все избирательные участки. В общей сложности процесс голосования займет 22 часа. Первыми выбирать президента начали жители Камчатки, с 9.00 (МСК) свой выбор делают в Калининграде. После закрытия участков в самой западной точке страны станут известны первые результаты.

Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).


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