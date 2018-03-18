Сайт трансляций с избирательных участков работает с перебоями
Поток желающих проследить за выборами в России онлайн перегрузил портал nashvybor2018.ru. Из-за большого наплыва пользователей, чтобы начать просмотр видео с избирательных участков, нужно обновить страницу.
Ранее «Медуза» писала, что сайт «Наш выбор 2018» недоступен за пределами России. При заходе на портал с территории иностранных государств появляется сообщение «Доступ с вашего IP-адреса ограничен».
Камеры установлены не на всех участках. По данным ЦИК, более 80% избирателей проголосуют на участках с видеонаблюдением.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию Дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь
© Фонтанка.Ру
Справка:
Выборы президента России проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом.
Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).