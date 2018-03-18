Трамп заявил, что расследование о вмешательстве в американские выборы «не должно было никогда начаться»

Американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter написал, что расследование связей его команды с российским правительством, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, основано на мошенничестве.

Президент подчеркнул, что это расследование не должно было и вовсе начинаться, поскольку, по его словам, в работе его предвыборного штаба не было никаких преступных действий.

«Расследование Мюллера не должно было никогда начаться, потому что не было никакого сговора и преступления никакого не было. Оно было основано на мошеннических действиях и поддельном досье, оплаченном нечестной Хиллари [Клинтон] и Национальным комитетом Демократической партии, также безосновательно был использован в суде Закон о наблюдении за иностранной разведкой для слежки за моей кампанией», — отметил он.

Одновременно с группой спецпрокурора Мюллера расследование вмешательства России в выборы и связей команды Трампа с Москвой вел и комитет по разведке нижней палаты американского конгресса. ​Ранее, 13 марта, глава двухпартийной комиссии этого комитета Майк Конуэй заявил в интервью Fox News, что расследование по подозрению членов команды Трампа в сговоре с Москвой завершено, поскольку никаких свидетельств согласованных планов между подозреваемыми выявлено не было.

Американские спецслужбы с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Москва неоднократно отрицала факт какого-либо участия во внутренних делах США, Дональд Трамп отвергал сговор с российскими властями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале марта напомнил о «богатой традиции» США по вмешательству во внутренние дела других стран.