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18.03.2018 10:31

Трамп заявил, что расследование о вмешательстве в американские выборы «не должно было никогда начаться»

Американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter написал, что расследование связей его команды с российским правительством, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, основано на мошенничестве.

Президент подчеркнул, что это расследование не должно было и вовсе начинаться, поскольку, по его словам, в работе его предвыборного штаба не было никаких преступных действий.

«Расследование Мюллера не должно было никогда начаться, потому что не было никакого сговора и преступления никакого не было. Оно было основано на мошеннических действиях и поддельном досье, оплаченном нечестной Хиллари [Клинтон] и Национальным комитетом Демократической партии, также безосновательно был использован в суде Закон о наблюдении за иностранной разведкой для слежки за моей кампанией», — отметил он.

Одновременно с группой спецпрокурора Мюллера расследование вмешательства России в выборы и связей команды Трампа с Москвой вел и комитет по разведке нижней палаты американского конгресса. ​Ранее, 13 марта, глава двухпартийной комиссии этого комитета Майк Конуэй заявил в интервью Fox News, что расследование по подозрению членов команды Трампа в сговоре с Москвой завершено, поскольку никаких свидетельств согласованных планов между подозреваемыми выявлено не было.

Американские спецслужбы с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Москва неоднократно отрицала факт какого-либо участия во внутренних делах США, Дональд Трамп отвергал сговор с российскими властями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале марта напомнил о «богатой традиции» США по вмешательству во внутренние дела других стран.

Источник: РБК

Справка:

16 февраля американский минюст опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Всего в список попали 13 граждан России во главе с Евгением Пригожиным и три компании, также связанные с ним, в том числе речь шла и об «Агентстве интернет-исследований». С созданием «фабрики троллей» связывали Пригожина. В ноябре прошлого года он опроверг свою причастность и к «фабрике», и ко вмешательству в американские выборы.

«Фонтанка» писала, что новая тайная медиаструктура в Петербурге появилась в 2013 году. Основная по численности «боевая сила» поначалу базировалась в Ольгино. Позже перебралась на Савушкина, 55. Сотрудники структуры были заняты размещением массы платных комментариев, направляющих в нужное русло обсуждения на различных сетевых площадках.

Кроме того, наше издание сообщало об интернет-сайтах с персональными данными критически настроенных к власти блогеров, на которых впоследствии были совершены нападения. Контроль за этими порталами якобы осуществлялся сотрудниками структур, связанных с Пригожиным.

В сентябре Facebook объявил, что в рамках расследования об использовании соцсети для влияния на выборы в США выявили и заблокировали сотни аккаунтов с якобы проплаченной из России политической рекламой. Позднее упоминания о России из доклада о манипуляции соцсетью исключили.


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