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Фонтанка.fi
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18.03.2018 10:49

Финляндия усилит контроль за депортацией беженцев

Уполномоченный по вопросам равноправия рассказал Yle о том, что финские власти усилят контроль за рейсами, на которых на родину депортируют просителей убежища. В частности, количество наблюдателей, которые следят за соблюдением законодательства, увеличится с 3 до 5. Кроме того, представители омбудсмена будут присутствовать во время всего полета. В прошлом году наблюдатели находились только на 15 рейсах из 115. 

Офис уполномоченного по вопросам равноправия сейчас готовит отчет о депортации, который будет представлен правительству в апреле. 

Справка:

За два последних года министерство внутренних дел Финляндии организовало десятки рейсов для высылки просителей убежища, которым финские власти отказали в статусе беженца. Финляндия не раз подчеркивала, что готова высылать нелегалов каждую неделю, несмотря на дороговизну такой процедуры. Стоимость полета из Хельсинки до Багдада, например, оценивается в 150 - 200 тысяч евро, или 1,5 - 2 тысячи евро на одного пассажира.


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Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.
предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40
«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
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