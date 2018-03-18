Финляндия усилит контроль за депортацией беженцев

Уполномоченный по вопросам равноправия рассказал Yle о том, что финские власти усилят контроль за рейсами, на которых на родину депортируют просителей убежища. В частности, количество наблюдателей, которые следят за соблюдением законодательства, увеличится с 3 до 5. Кроме того, представители омбудсмена будут присутствовать во время всего полета. В прошлом году наблюдатели находились только на 15 рейсах из 115.

Офис уполномоченного по вопросам равноправия сейчас готовит отчет о депортации, который будет представлен правительству в апреле.