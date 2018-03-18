На 10.00 зарегистрированы в Петербурге 14 жалоб избирателей

Горизбирком Петербурга сообщает о поступивших жалобах на процедуру президентских выборов, которая проходит в России 18 марта.

Как сообщает горизбирком, всего по состоянию на 10.00 зарегистрировано 14 заявлений. Среди них жалоба на УИКи в Красногвардейском районе на выдачу бюллетеней гражданам, которых нет в списке.

«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию Дня выборов президента в Петербурге, все новости читайте здесь.