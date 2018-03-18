На 10.00 зарегистрированы в Петербурге 14 жалоб избирателей
Горизбирком Петербурга сообщает о поступивших жалобах на процедуру президентских выборов, которая проходит в России 18 марта.
Как сообщает горизбирком, всего по состоянию на 10.00 зарегистрировано 14 заявлений. Среди них жалоба на УИКи в Красногвардейском районе на выдачу бюллетеней гражданам, которых нет в списке.
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Справка:
В ходе президентской кампании - 2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.
В Петербурге зафиксировано рекордное количество человек, которые «открепились» дважды, и даже трижды. В ГИКе уточнили, что речь идет о 6 тысячах повторных откреплений, и пообещали, что никто не сможет проголосовать дважды: граждан внесут в списки избирателей согласно первому заявлению.
В 10.20 воскресенья в стране открыты все избирательные участки. В общей сложности процесс голосования займет 22 часа. Первыми выбирать президента начали жители Камчатки, с 9.00 (МСК) свой выбор делают в Калининграде. После закрытия участков в самой западной точке страны станут известны первые результаты.
Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).