Путин проголосовал на выборах президента России

Действующий президент Российской Федерации отдал свой голос за главу государства, которого выбирают 18 марта в России. Информационные агентства сообщают, что на выходе из избирательного участка в Российской академии наук Владимир Путин заявил, что будет считать для себя успешным любой процент голосов.

По состоянию на 9:30 по московскому времени в стране открыты все избирательные участки. В общей сложности процесс голосования займет 22 часа. Первыми выбирать президента начали жители Камчатки, с 9:00 (МСК) свой выбор делают в Калининграде. После закрытия участков в самой западной точке страны станут известны первые результаты.

Путин проголосовал на выборах президента pic.twitter.com/NvI6ufUS3q — кот™ (@_Putin2018) March 18, 2018