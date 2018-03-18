Путин проголосовал на выборах президента России
Действующий президент Российской Федерации отдал свой голос за главу государства, которого выбирают 18 марта в России. Информационные агентства сообщают, что на выходе из избирательного участка в Российской академии наук Владимир Путин заявил, что будет считать для себя успешным любой процент голосов.
По состоянию на 9:30 по московскому времени в стране открыты все избирательные участки. В общей сложности процесс голосования займет 22 часа. Первыми выбирать президента начали жители Камчатки, с 9:00 (МСК) свой выбор делают в Калининграде. После закрытия участков в самой западной точке страны станут известны первые результаты.
Путин проголосовал на выборах президента pic.twitter.com/NvI6ufUS3q— кот™ (@_Putin2018) March 18, 2018
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Справка:
Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом. Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).