В Петербурге «Яблоко» заявило о выдаче бюллетеней отсутствующим в списке избирателей
Представители кандидата в президенты Григория Явлинского пожаловались в Центризбирком и петербургскую городскую избирательную комиссию на голосование в Красногвардейском районе. По их данным, утром 18 марта как минимум на двух участках избирком выдавал бюллетени гражданам, отсутствующим в списках избирателей.
«В УИКах 945, 946 гражданам выдают бюллетени по открепительным талонам. При этом некоторых даже находят в реестрах как дважды подавших заявление о смене участка», – сообщила «Фонтанке» доверенное лицо Явлинского Екатерина Кузнецова.
Накануне несостоявшийся кандидат в президенты Алексей Навальный обвинил власти в подготовке «каруселей» с помощью нового метода — голосования по месту фактического пребывания. Волонтер оппозиционного штаба подал заявку на голосование сразу в нескольких местах, и ее везде приняли. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что «на избирательном участке нужно предъявить паспорт, а не открепительный талон». А зампредседателя ЦИК Николай Булаев пояснил, что при получении двух талонов действует только заявление, которое ГАС «Выборы» обработала первым.
В Петербурге зафиксировано рекордное количество человек, которые «открепились» дважды, и даже трижды. По словам Памфиловой, таких случаев в городе 9 тысяч. В ГИКе уточнили, что речь идет о 6 тысячах повторных откреплений, и пообещали, что никто не сможет проголосовать дважды: граждан внесут в списки избирателей согласно первому заявлению.
В ходе президентской кампании – 2018 впервые применяется механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.
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Справка:
Выборы президента России 18 марта проходят на 97,3 тыс. избирательных участках в регионах страны и на 401 участке за рубежом.Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).