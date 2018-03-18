В Петербурге «Яблоко» заявило о выдаче бюллетеней отсутствующим в списке избирателей

Представители кандидата в президенты Григория Явлинского пожаловались в Центризбирком и петербургскую городскую избирательную комиссию на голосование в Красногвардейском районе. По их данным, утром 18 марта как минимум на двух участках избирком выдавал бюллетени гражданам, отсутствующим в списках избирателей.

«В УИКах 945, 946 гражданам выдают бюллетени по открепительным талонам. При этом некоторых даже находят в реестрах как дважды подавших заявление о смене участка», – сообщила «Фонтанке» доверенное лицо Явлинского Екатерина Кузнецова.

Накануне несостоявшийся кандидат в президенты Алексей Навальный обвинил власти в подготовке «каруселей» с помощью нового метода — голосования по месту фактического пребывания. Волонтер оппозиционного штаба подал заявку на голосование сразу в нескольких местах, и ее везде приняли. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что «на избирательном участке нужно предъявить паспорт, а не открепительный талон». А зампредседателя ЦИК Николай Булаев пояснил, что при получении двух талонов действует только заявление, которое ГАС «Выборы» обработала первым.

В Петербурге зафиксировано рекордное количество человек, которые «открепились» дважды, и даже трижды. По словам Памфиловой, таких случаев в городе 9 тысяч. В ГИКе уточнили, что речь идет о 6 тысячах повторных откреплений, и пообещали, что никто не сможет проголосовать дважды: граждан внесут в списки избирателей согласно первому заявлению.

В ходе президентской кампании – 2018 впервые применяется механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.

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