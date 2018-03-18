Глава британского МИДа назвал ответные меры РФ вредными для россиян

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что принятые Россией меры в ответ на решение Лондона о высылке 23 российских дипломатов нанесут вред лишь россиянам. Об этом он написал в статье для издания The Sun.

«Эти бесполезные меры только принесут потери простым россиянам, лишая их возможности учить английский и подавать заявки на получение британской визы»,— уверен господин Джонсон. Он отметил, что сейчас «Россия осталась в изоляции», а у Великобритании «есть союзники по всему миру».

Вчера МИД России объявил о зеркальных ответных мерах на высылку сотрудников российского посольства в Лондоне из-за обвинений в отравлении 4 марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии: 23 британских дипломата покинут Москву, будут закрыты консульство в Санкт-Петербурге и Британский совет. Также в ведомстве предупредили, что если Лондон продолжит предпринимать «действия недружественного характера», то российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.