В список «Влиятельных женщин Петербурга» вошли представительницы Setl Group

--- Трансляция: Выборы президента России - Власть - Новости Санкт-Петербурга - Фонтанка.Ру
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12:14 18.03.2018
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11:05
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10:55
На 10:00 явка в Петербурге — 4,66%
10:49
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10:39
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10:31
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10:23
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09:54
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09:30
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18.03.2018 08:10
Трансляция: Выборы президента России
Трансляция: Выборы президента России
Павел Каравашкин/Интерпресс
Петербург присоединился к голосованию за президента Российской Федерации. «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию о том, как проходят выборы в городе и стране.

  • Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров проголосовал на выборах президента. Как сообщила пресс-служба ЗакСа, он посетил на избирательный участок в школе №172 на улице Демьяна Бедного. Макаров приехал на избирательный участок вместе с внучкой.

    Фото: Пресс-служба ЗакСа

  • В Уфе во время голосования умер избиратель. Погибшему 68 лет, причины его смерти выясняются, сообщают РИА Новости. Аналогичный случай произошел в Приморье в селе Кролевцы Артемовского городского округа. Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ, 70-летняя женщина проголосовала, села в автомобиль и умерла.

  • На Украине сорвали голосование на выборах президента России. Идуших голосовать граждан России сотруднкии правоохранительных органов не пустили в посольства и консульства в Киеве, Одессе, Харькове и Львове, пишет Meduza.

  • Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что явка избирателей на выборах президента по состоянию на 10.00 по московскому времени составила 16,55%.

  • Явка на выборах президента России, по данным ЦИК, превышает показатели 2012 года. В Бурятии, к примеру, по данным на 12.00 по местному времени она составляет 37,30% в текущем году против 22,56% на прошлых выборах. На Чукотке, где уже приступили к подсчету голосов, по данным на 18.00 по местному времени явка превысила 76 процентов.

  • Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о хакерской атаке на сайт ЦИК. «Сегодня ночью была отражена атака на сайт ЦИК, пик активности пришелся на 2:20 ночи. Атака велась из 15 стран», — заявила она в интервью РБК.

  • Камчатка и Чукотка закончили голосовать в 11 утра по московскому времени. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

  • Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко проголосовал на избирательном участке в гимназии 56 Петроградского района. Об этом сообщил пресс-секретарь градоначальница Андрей Кибитов в Instagram.


  • Тем временем корреспондент «Фонтанки» попал внутрь участковой избирательной комиссии 343 в Нейшлотском переулке и увидел там толпу военных и гражданских. Все они стоят в коридоре, в зал пускают маленькие группы людей.

    Фото: Михаил Огнев

  • Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала на избирательном участке в здании Водоканала на Шпалерной улице, передает корреспондент «Фонтанки». Спикер Софеда приехала на голосование вместе с сыном Сергеем Матвиенко.

    Фото: Ксения Клочкова

    Валентина Матвиенко поблагодарила наблюдателей от межпарламентской ассамблеи. «Ваш голос очень важен. Столько людей трудилось над тем, чтобы создать условия для свободного волеизъявления. Наш город всегда был очень активным. Я не имею права агитировать, но могу сказать, что для подготовки к выборам в городе сделано очень много», - сказала она в ходе интервью.  Также она добавила, что обратилась в ОБСЕ из-за невозможности проголосовать на территории Украины.

    Фото: Ксения Клочкова

     

  • В Москве некоторые избирательные участки опережают время. Новости из будущего.


  • Появились первые данные о явке избирателей в Петербурге. По информации Горизбиркома, по состоянию на 10 часов утра явка составила 4,66%.

  • Поисковая система Google по случаю выборов президента России изменила дудл. Сейчас главная страница поисковика выглядит вот так

    Фото: Скриншот с Google

  • Как сообщают федеральные СМИ, кандидат от КПРФ Павел Грудинин проголосовал в подмосковном «Совхозе имени Ленина». Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский также проголосовал, посетив избирательный участок № 2579 в Крылатском районе Москвы.

  • Некоторые приходят на голосование в Петербурге при полном параде. Такую картину заметили в Полюстрово


  • В Нейшлотском переулке (участковая избирательная комиссия 343) в Петербурге корреспондент «Фонтанки» заметил много военных в форме и группу людей в штатском.

    Фото: Михаил Огнев

    «На входе ужасно громко играет военный оркестр, при попытке регистрации секретарь комиссии говорит, что это территория военной части и здесь снимать нельзя. Жду, когда мне покажут соответствующий документ», - передает корреспондент.

    Фото: Михаил Огнев

     

  • Избиратели не могут попасть в здание российского консульства во Львове, куда сотрудники полиции пропускают только работников дипмиссии. Об этом сообщает РИА Новости со сслыкой на своего корреспондента на месте событий.

    Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что в посольства и консульства России, где будут установлены урны для голосования (Киев, Харьков, Одесса, Львов), 18 марта будут пускать только дипломатических работников. Он объяснил решение тем, что российские власти не отказались от проведения выборов на территории Крыма.

  • На Фурштатской улице на избирательный участок пришли курсанты и дисциплинированно выстроились в очередь, передает коррсепондент «Фонтанки» и добавляет, что к ним приставлены люди.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

  • Владимир Путин проголосовал на выборах президента России утром 18 марта. Как сообщают федеральные СМИ, он, как и в предыдущие годы, отдал свой голос в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте в столице.


  • Представители кандидата в президенты Григория Явлинского пожаловались в Центризбирком и петербургскую городскую избирательную комиссию на голосование в Красногвардейском районе. По их данным, утром 18 марта как минимум на двух участках избирком выдавал бюллетени гражданам, отсутствующим в списках избирателей. 

    «В УИКах 945, 946 гражданам выдают бюллетени по открепительным талонам. При этом, некоторых даже находят в реестрах, как дважды подавших заявление о смене участка», -сообщила «Фонтанке» доверенное лицо Явлинского Екатерина Кузнецова.

  • Крым впервые принимает участие в выборах президента России. В республике открылись 1206 избирательных участков. В республике зарегистрированы 1,48 миллиона избирателей.


  • С 9 утра по московскому времени начал голосовать самый западный регион России - Калининград. По информации областного избиркома, работатют 542 постоянных избирательных участка, 28 участков сформировано на кораблях, которые в день голосования находятся в плавании.

  • В Ленинградской области открылись 985 избирательных участков, на которых можно проголосовать за будущего президента России. Как пишут коллеги из 47news, почти четыре десятка участков открылись уже в 7 утра, один в Тихвине - еще на час раньше. Это сделано для того, чтобы проголосовать смогли работающие в этот день жители Ленобласти.

  • Первыми в России начали голосовать Камчатка и Чукотка, где избиратели выстраивались в огромные очереди. Участки открылись в 23.00 мск 17 марта.

    В полночь по московскому времени началось голосование на Сахалине и в Магаданской области, в час ночи мск 18 марта в Приморском и Хабаровском крае, а также в Якутии.


  • Сайт ЦИК с видеотрансляцией с избирательных участков для части пользователей недоступен, пишут коллеги из «Медузы».  За пределами России при заходе на сайт «Наш выбор 2018» появляется сообщение «Доступ с вашего IP-адреса ограничен».

  • Первые жители Кронштадта уже проголосовали на выборах президента России. Как сообщил в Facebook пресс-секретарь районной администрации Андрей Краснобаев, в городе-острове открыты 19 избирательных участков.

     

  • На 1 января 2018 года численность избирателей в Петербурге составила 3 млн 817 тыс 377 человек.

    По данным Горизбиркома, в Петербурге более 270 тысяч человек, в том числе и из других регионов, написали заявление о смене избирательного участка. Точную численность избирателей после «откреплений» и «закреплений» в ГИКе смогут назвать уже после 18 марта.

  • В восемь утра воскресенья, 18 марта, в Петербурге открылись избирательные участки для голосования за президента России. Всего для горожан доступно 1880 постоянно действующих УИКов и 51 помещение для голосования в местах временного пребывания.

  • В 8:00 городе на Неве открылись участки

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