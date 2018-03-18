Почти 2 тысячи избирательных участков открылись в Петербурге

В восемь утра воскресенья, 18 марта, в Петербурге открылись избирательные участки для голосования за президента России. Всего для горожан доступно 1880 постоянно действующих УИКов и 51 помещение для голосования в местах временного пребывания.

Накануне завершилось досрочное голосование – на 103 судах, находящихся в плавании, и 7 полярных станциях.

В ходе президентской кампании – 2018 впервые применяется механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Как ранее сообщалось, в Петербурге более 270 тысяч человек изъявили желание поменять свой избирательный участок.

Выборы президента России проходят на 97,3 тыс. избирательных участков в регионах страны и на 401 участке за рубежом.

Среди кандидатов на пост президента: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).