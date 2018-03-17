СКА нарвался на интригу

Проиграв СКА в первом матче полуфинала Западной конференции КХЛ, «Локомотив» сумел победить во втором и вернул интригу в серию. «Фонтанка» объясняет, почему петербургским болельщикам пока не стоит волноваться.

От серии с «Локомотивом» даже петербуржцам хотелось чего-то большего, чем победа всухую со счетом 4-0. Все-таки ярославцы не мальчики для битья: легионеры высокого уровня, вратарь – стена, опытный тренер. В общем, в Ярославле есть все, что нужно для упорной борьбы даже с победителем регулярного сезона. Пока получается.

Перед началом серии нападающего «Локомотива» Георгия Иванова спросили, что нужно, чтобы победить СКА?

– В этих играх на первый план выйдет самоотдача, – ответил Иванов. – А каждый матч нужно выходить так, словно это наш последний бой. Я думаю, что никакого комплекса у нас нет, об этом мы не думаем. Нужно просто выходить и побеждать СКА. Психологически мы настроены, готовы биться.

В первой игре «Локомотив» пропустил уже на 49 секунде первой игры. Автором шайбы стал Вадим Шипачев. Столь быстро пропущенный гол настолько испортил ярославцам настроение, что они так и не сумели вернуться в игру. Под конец периода они пропустили еще один от Ярно Коскиранты. Во втором игровом отрезке в ворота одного из лучших вратарей КХЛ Алексея Мурыгина влетели третья и четвертая шайбы. Причем сделали это бывшие ярославские защитники – Вячеслав Войнов и Владислав Гавриков. На том и успокоились. 4:0 – совершенно неожиданный результат матча. Самый показательный комментарий по игре оставил главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов: «По сегодняшней игре нечего сказать. Вообще нечего. Реально нечего».

При этом нельзя сказать, что у ярославцев не было моментов. У них было всего на два розыгрыша большинства меньше, чем у соперника (шесть против восьми у СКА), почти одинаковое количество бросков (27 против 28 у СКА). А вот пользы от этого не было никакой.

– Готовились к СКА с двойной концентрацией, но вы сами все видели, – говорил нападающий «Локомотива» Егор Коршков.

Казалось, что и с этой серией уже все понятно, но вторая игра вернула интригу. Дмитрий Квартальнов внес два радикальных изменения в состав. Во-первых, заменил Мурыгина в воротах на Александра Судницина. В плей-офф такие вещи с голкиперами обычно не принято делать. Тем более, что Мурыгина по первой игре обвинить не в чем. Во-вторых, вообще убрал из заявки многоопытного Брендона Козуна и позволил дебютировать 17-летнему Григорию Денисенко – очередному суперталанту из Ярославля, которому пророчат выбор в первом раунде драфта НХЛ уже в этом году. Вопрос только в том, что до сегодняшнего дня Денисенко вообще не провел ни одного матча на взрослом уровне. Сыграл он в итоге всего 6 с небольшим минут, но Квартальнов остался им доволен.

Начался второй матч почти также как первый – с гола Шипачева, хоть и не такого быстрого. Вадим забил на 13-й минуте. А вот во втором периоде «Локомотив» преобразился. Ярославские хоккеисты принялись нагло переигрывать двукратных чемпионов Кубка Гагарина. Наконец, заработало у них и большинство. На добивании отличился 20-летний Артур Каюмов, по ходу этого сезона еще иногда заглядывающий в Молодежную хоккейную лигу.

Спустя десять минут Илья Любушкин забил вторую шайбу в ворота Микко Коскинена, щелкнув почти от синей линии сразу после выигранного вбрасывания. Гостевой сектор ярославцев бросился обниматься, а игроки СКА – растеряно перебрасываться взглядами. Олег Знарок нервно подтянул штаны. В третьем периоде игра СКА изменилась в лучшую сторону. Армейцы стали чаще бросать, наваливаться на ворота, но «Локомотив» как мог старался удержать хрупкое преимущество. Максим Тальбо, как и обещал после первого матча, без конца лез в драку. Петербуржцы, стиснув зубы, не отвечали. Судья же молчал, глядя на это. Особенно отметим вратаря «Локомотива» Судницина. Вот уж где тренерский штаб «Локомотива» угадал. После игры своего вратаря даже выделил Дмитрий Квартальнов, обычно скупой на похвалу.

«Конечно, выиграли, но, опять же, Питер мощно начал. Нам удался только второй период. В конце Судницин держал нас в игре, оборона тоже сыграла хорошо», – заявил Квартальнов.

Знарок в качестве главной причины поражения назвал игру в неравных составах: отсутствие голов в большинстве и большое количество удалений во втором периоде.

«Локомотив» вернул интригу в эту серию, но пока это ничего не значит. Во втором матче у СКА после гола Шипачева просто не шла шайба в ворота. Естественно, это все не без помощи соперника, но долго так продолжаться не будет. К тому же два гола в двух матчах мало для победы над СКА.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»