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17.03.2018 23:32

В России стартовали выборы президента

В России стартовали выборы президента. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке в 08.00 по местному времени 18 марта.

Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа смогут проголосовать до 20.00 по местному времени, доступ к урнам прекратится, когда в столице будет 11 часов утра.

На Чукотке открылись 55 избирательных участков, 194 мест для голосования доступно в жителям Камчатки.

85 субъектов России лежат в 11 часовых поясах. В полночь по московскому времени начнется голосование в Сахалинской и Магаданской областях. Последней эстафету примет Калининградская область, там участки закроются в 21:00 мск.

Источник: Лента.ру


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