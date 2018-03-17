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17.03.2018 22:17

Петербуржца оштрафовали на тысячу рублей за агитацию в день тишины

 

Мировой судья признал виновным жителя Петербурга, которого в Московском районе застали за расклейкой листовок с агитацией за одного из кандидатов в президенты.

Как сообщает пресс-служба судов, за расклейкой петербуржца застали полицейские днём 17 марта. На заседании в 128 участке он сказал, что листовки нашёл. Однако мировой судья на основе свидетельских показаний признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в тысячу рублей.

Напомним, за день до выборов, в так называемый день тишины, запрещена любая агитация.


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Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
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