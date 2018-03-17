Петербуржца оштрафовали на тысячу рублей за агитацию в день тишины

Мировой судья признал виновным жителя Петербурга, которого в Московском районе застали за расклейкой листовок с агитацией за одного из кандидатов в президенты.

Как сообщает пресс-служба судов, за расклейкой петербуржца застали полицейские днём 17 марта. На заседании в 128 участке он сказал, что листовки нашёл. Однако мировой судья на основе свидетельских показаний признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в тысячу рублей.

Напомним, за день до выборов, в так называемый день тишины, запрещена любая агитация.