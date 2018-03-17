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17.03.2018 20:55

Восемь стран Европы не признают выборы в Крыму

Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции, Дании и Украины сделали совместное заявление о выборах в Крыму. Оно опубликовано 17 марта на сайте министерства иностранных дел Украины.

Все восемь стран не собираются признавать итоги выборов президента России в Крыму. В заявлении подчеркивается, что такая ситуация сохранится до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Также министры иностранных дел восьми стран напомнили и о конфликте на юго-востоке Украины. Действия России в Донбассе они назвали «нарушением европейского порядка, безопасности, правил и принципов, которые служили основой стабильности и безопасности в Европе со времен окончания холодной войны».

Отдельно чиновники потребовали освобождения режиссера Олега Сенцова и других политических узников. 


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