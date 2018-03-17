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17.03.2018 19:42

«Локомотив» нанес первое поражение СКА в плей-офф

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился второй матч полуфинала Западной конференции КХЛ против ярославского «Локомотива» 17 марта в Петербурге. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:2 (1:0, 0:2, 0:0).

Первым забил нападающий СКА Вадим Шипачев на 14-й минуте встречи. «Локомотив» ответил на это голами Артура Каюмова на 27-й минуте и Ильи Любушкина на 39-й.

Это поражение стало для СКА первым в нынешнем розыгрыше плей-офф. До этого, напомним, петербургский клуб прошел «Северсталь» 4-0 и выиграл первый матч в противостоянии с «Локомотивом». Таким образом, счет в серии с «железнодорожниками» стал 1-1. Следующий матч состоится 19 марта в Ярославле.


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