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17.03.2018 19:15

Учебный храм университета МЧС

В Петербурге университет МЧС православный храм замаскировал под учебный корпус виртуальной кафедры. Для обучения будущих спасателей предусмотрены ризничная и пономарка.
Учебный храм университета МЧС
скриншот с сайта igps.ru

Храм святого Николая Чудотворца возводится на территории университета МЧС, как утверждается на официальном сайте, на добровольные пожертвования сотрудников и выпускников старейшего пожарно-технического училища. Но это не совсем так. В соответствии с документацией это не храм, а «учебный корпус», на который из бюджета учебного заведения выделено почти 10 миллионов рублей. 

Новый учебный корпус для кафедры основ православной культуры Санкт-Петербургского университета МЧС планируется построить на площадке по адресу: улица Фучика, дом 10, – об этом в сентябре 2017 года сообщила пресс-служба ведомственного вуза. Планируемый внешний вид учебного корпуса, как отмечалось, «будет напоминать часовню» – по профилю кафедры.

В феврале 2018 года на сайте госзакупок появилась конкурсная документация, подрядчик за 6 месяцев и 9,75 миллиона рублей должен возвести учебный корпус. Результаты процедуры будут оглашены 20 марта. В соответствии с техническим заданием учебное помещение действительно «напоминает» часовню с куполом и двухметровым крестом.

скриншот с сайта zakupki.gov.ru

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скриншот с сайта zakupki.gov.ru

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Картинка из техзадания узнаваема. Точно такое же изображение можно найти на сайте университета МЧС, в информации от 14 октября 2016 года: «Освящение пятна застройки под храм святителя Николая Чудотворца». На одном из репортажных фото начальник университета генерал-лейтенант внутренней службы Эдуард Чижиков рассматривает на месте закладки стенд, на стенде – такой же рисунок.

скриншот с сайта igps.ru

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Как тогда сообщалось, храм планируется возвести по инициативе Клуба выпускников университета МЧС, за счет пожертвований действующих сотрудников, ветеранов.

Есть на сайте и отдельная страница, посвященная строительству храма. На ней указано, что «финансирование строительства основывается на добровольных пожертвованиях личного состава университета, выпускников университета, добровольных пожертвований физических и юридических лиц». Есть призыв жертвовать на благое дело, приведены реквизиты «Фонда  развития пожарной безопасности и других сфер безопасности жизнедеятельности «Система». По данным счетчика, на сегодняшний день сумма пожертвований составляет немногим менее 4,5 миллионов рублей.

скриншот с сайта igps.ru

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Внимательное прочтение технической документации на строительство «учебного корпуса» убедило, что речь в обоих случаях идет об одном и том же объекте. Проект, по которому должно быть возведено строение, составлен ООО «ГК «Петербург-Строй» по заказу фонда «Система». Документ очень интересный. Он озаглавлен «Строительство учебного корпуса кафедры «Основы православной культуры» института профессиональной подготовки Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России». В состав здания входят три помещения. Одно из них именуется в различных разделах либо «объект образования», либо просто «храм». Два других – «ризничная» и «пономарка». В каких-то разделах здание именуется «объектом образования», в некоторых – храмом, а иногда – и тем, и другим одновременно:

«Проектируемый объект образования – учебный корпус кафедры «Основы православной культуры», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 10, литер «А» представляет собой одноэтажный храм с размерами в плане по осям 8,42 м х 7,41 м в виде сложной формы, состоящий из трех помещений. В состав здания храма входит следующий комплекс помещений: 1.1 Храм; 1.2 Ризничная; 1.3 Пономарка».

Как строящийся объект может быть одновременно учебным корпусом и православным храмом, попыталась разобраться «Фонтанка». И не смогла. Не получилось даже понять, что такое «Кафедра основ православной культуры».

Руководитель пресс-службы университета Сергей Алексеев рассказал, что храм действительно заложен, а конкурс на строительство учебного корпуса объявлен, но это вовсе не значит постройки культового учреждения за счет университета. По его словам, через некоторое время после объявления сбора средств стало ясно, что на пожертвования церковь возвести не получится, но храм заложен, деньги на благое дело собирали и продолжают собирать. Учебный корпус – тоже строится в полном соответствии  с законом, на средства университета, полученные от деятельности, приносящей доход (например, от автошколы). Дело важное и нужное в целях духовного и патриотического воспитания.

«Фонтанка» попросила ответить на несколько вопросов:

– Храм святителя Николая Чудотворца и «учебный корпус» – это одно и то же или нет?

– Каков состав кафедры «Основ православной культуры» и кто её возглавляет?

Мы посчитали важным выяснить, кто кого обманывает: либо вместо храма, на который собирают пожертвования, университет возводит учебный корпус, либо под видом учебного корпуса за средства университета строится храм.

На встрече с заместителями начальника университета Алексеем Доильницыным (по работе с личным составом) и Виктором Шангиным (в его компетенции строительство и госзакупки) журналиста заверили: никто никого не обманывает. Просто храм строится на пожертвования, а учебный корпус – за счет университета. В духе соглашения о взаимодействии, подписанном главой МЧС Владимиром Пучковым и патриархом Кириллом в июле 2017 года. Если эти два объекта и совпали во времени и пространстве – ну и что, дело-то благое. С этой позиции опытных руководителей было не сдвинуть.

С кафедрой основ православной культуры всё тоже оказалось непросто. Действительно, в марте 2017 года начальник Северо-Западного регионального центра МЧС подписал указание, в соответветствии с которым университету МЧС следовало внести изменения в штатное расписание вуза, введя такую кафедру в составе одного сотрудника – профессора, начальника кафедры. В июне 2017 года приказом начальника университета кафедра была сформирована в составе пяти штатных единиц – заведующего, заместителя, доцента и двух преподавателей. Православным просвещением будущих пожарных должны заниматься два полковника, подполковник, майор и гражданский служащий.

Насколько удалось понять из ответов представителей университета, на сегодняшний день личного состава кафедра не имеет и её руководитель не назначен. И вообще вряд ли будет сформирована в нынешнем виде, так как планируется объединить её с существующей кафедрой философии и социальных наук. Интересно, что начальник кафедры философии Александр Луговой сообщил «Фонтанке», что кафедры «основ православной культуры» в университете МЧС нет, а одноименный курс – сугубо факультативный, посещаемый курсантами и слушателями только по желанию.

Заместитель начальника университета Алексей Доильницын особо просил подчеркнуть, что храм Николая Чудотворца строится по инициативе общественности, которую представляет Клуб выпускников, который не имеет отношения к действующим структурам вуза. У «Фонтанки» нет никаких сомнений, что это действительно так. Заметим, что председателем клуба, как указано на его сайте, является начальник университета Эдуард Чижиков, в составе совета клуба из 15 человек – четыре заместителя начальника университета, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС с заместителем, руководители управлений МЧС по Петербургу и Ленинградской области. Телефон с номером, указанным на сайте клуба, установлен в отделе воспитательной работе университета.

Последним шансом выяснить, что же именно планируется построить на улице Фучика, 10, был звонок проектировщику. Генеральный директор Михаил Полепишин подтвердил, что его компания предполагает участвовать в конкурсе на право строить этот объект. На вопрос, что именно он планировал и что предполагает строить – учебный корпус или храм – предложил с этим вопросом обратиться к заказчику, так как он спешит на совещание и на ответ в одно слово у него нет времени. Круг замкнулся.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»


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