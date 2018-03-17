Теплоснабжение в Выборгском районе восстановлено

ГУП «ТЭК» закончил работы по ремонту аварийной трубы на улице Есенина в Петербурге, однако движение там все ещё перекрыто.

Как сообщает предприятие, сварочные работы закончились в два часа дня 17 марта, к пяти вечера в трубе, которая питает 30 зданий, была восстановлена циркуляция. Однако для полного окончания работ службам необходимо закатать асфальт, вскрыть который пришлось из-за того, что труба лопнула непосредственно под проезжей частью. Восстановить движение на Есенина планируется к девяти вечера 17 марта. Напомним, дефект был обнаружен накануне возле 16-го дома, перекрыть дорогу пришлось от Учебного переулка до проспекта Луначарского.