На КИМа женщина бросилась с 10-го этажа вместе с пятилетней дочерью

Пятилетний ребенок и его мать найдены мертвыми во дворе дома на проспекте КИМа. «Фонтанка» узнала, что дочь жила с разведенным отцом, а бывшая жена неожиданно ворвалась в квартиру.

По информации «Фонтанки», днём 17 марта во дворе четвёртого дома по проспекту КИМа на Васильевском острове начал работать Следственный комитет и оперативники уголовного розыска. По данным нашего издания, уже закончен осмотр тел 25-летней петербурженки и ее 5-летней дочери, которые были обнаружены возле парадной.

Как стало известно «Фонтанке», женщина выпрыгнула с балкона подъезда с 10-го этажа вместе с ребенком, а полиция уже выяснила, что этому предшествовало.

По нашей информации, на восьмом этаже проживает 32-летний мужчина вместе с родителями. С ними жила и его пятилетняя дочь, которую он забрал после развода. Сегодня, 17 марта, отец одевал ее в прихожей, чтобы идти на прогулку, но в их квартиру неожиданно явилась ее мать и, соответственно, его бывшая супруга. Она повела себя неадекватно, устроила скандал, а потом вышла с ребенком на лестницу.

После этого женщина поднялась на 10-й этаж, вышла на общий балкон и прыгнула вниз.