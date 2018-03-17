Из больницы выписали всех отравившихся феназепамом школьников, кроме одного семиклассника

В Детской городской больнице имени Филатова остается только один подросток, отравившийся накануне феназепамом. Об этом сообщила в своем Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Она написала, что к 18.00 17 марта из ДГКБ №5 выписали еще четверых детей. «В стационаре, после отравления лекарственным средством феназепам, остаётся 1 мальчик. Он будет выписан завтра», – уточнила Митянина. Угрозы жизни подростка нет. Отметим, чуть ранее сегодня вице-губернатор сообщала, что в больнице остаются еще пятеро школьников.

Напомним, в школу №97 на Дрезденской улице феназепам принесла одна из учениц, которая якобы нашла коробочку с ним на улице. Всего успокоительным отравились 17 человек.