В Петербурге активист Даниил Кен отправился с избирательного участка в изолятор

Муниципальный депутат Даниил Кен, который утром 17 марта был задержан в 22-м ТИКе Выборгского района, арестован на 12 суток за мелкое хулиганство.

Об этом он сам сообщил в микроблоге Twitter. Кен заявил ходатайство о переносе слушания, чтобы он мог найти защитника и свидетелей, но потерпевший член ТИК принёс в суд справку об ушибе грудной клетки, и судья отказал в рассмотрении. В итоге активиста признали виновным в административном правонарушении по статье 20.1 КоАП и арестовали на 12 суток. Суд посчитал доказанным, что Кен "грубо нецензурно бранился, размахивал руками, вёл себя агрессивно. На неоднократные требования председателя ТИК 22 Ткаченко О. В. прекратить не реагировал, чем нарушил общественный порядок". Инцидент произошел, когда активист пришел на участок, чтобы подать уведомление о назначении членом комиссии с правом совещательного голоса.