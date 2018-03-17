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17.03.2018 17:47

Пятеро детей остаются в больнице после отравления феназепамом

Еще двух девочек, пострадавших от отравления феназепамом в школе №97, выписали из больницы. Об этом 17 марта сообщает в своем Twitter вице-губернатор Анна Митянина.

Она уточняет, что в Детской городской больнице имени Филатова остаются пятеро подростков, которые угостились сильнодействующим успокоительным. Угрозы для их жизни нет, подчеркнули в ДГБ №5. Накануне, 16 марта, трех больше всего пострадавших школьников перевели из реанимации в отделение

В школу №97 на Дрезденской улице феназепам принесла одна из учениц, которая якобы нашла коробочку с ним на улице. Всего успокоительным отравились 17 человек.

 


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