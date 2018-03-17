В новых Крестах разрезали ботинки аспирантке Университета путей сообщения

Оперативники новых Крестов не пожалели ботинок, что принесла своему знакомому аспирантка петербургского ГУПСа. Обувь испортили, зато нашли там наркотики. Теперь, судя по всему, из-за теплых чувств к арестанту молодую женщину отвлекут от теории мостов и тоннелей. «Фонтанке» посоветовали передать привет приятелям сидельца.

По информации нашего издания, 16 марта следствие Колпинского района Петербурга возбудило уголовное дело о попытке сбыта наркотиков в отношении 29-летней аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения. По данным «Фонтанки», на прошлой неделе она принесла передачу на имя своего знакомого в новые Кресты, а сотрудницу учреждения насторожили подошвы ботинок в посылке. Вызванный оперативник беспощадно разорвал обувь, а внутри обнаружил свертки наркотика растительного происхождения.

В результате 29-летняя аспирантка, согласно ее же страничке в социальной сети закончившая факультет «мосты и тоннели», стала подозреваемой.

Как «Фонтанке» подсказали в региональном УФСИН, «наверняка наркотики нашли и запаковали друзья арестованного. Только они же опытные и сами не понесли… Так что передайте им привет – из-за них пострадает в принципе нормальный человек».