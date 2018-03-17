Еще
19:44 17.03.2018
Пришлите свою новость!
19:42
«Локомотив» нанес первое поражение СКА в плей-офф
19:21
Петербургские "маршалы" задержали 21 беглеца от закона
19:12
В новых Крестах разрезали ботинки аспирантке Университета путей сообщения
19:04
Теплоснабжение в Выборгском районе восстановлено
18:55
На КИМа женщина бросилась с 10-го этажа вместе с пятилетней дочерью
18:21
Из больницы выписали всех отравившихся феназепамом школьников, кроме одного семиклассника
18:11
В Петербурге активист Даниил Кен отправился с избирательного участка в изолятор
17:47
Пятеро детей остаются в больнице после отравления феназепамом
17:19
Все стадионы к мундиалю будут сданы через три недели
17:10
Генштаб России: Инструкторы США готовят провокации в Сирии
17:02
Горизбирком признал незаконным запрет мобильных телефонов на избирательных участках
16:14
Самолет врезался в жилой дом на Филиппинах, есть погибшие
16:05
Британский совет разочарован решением прекратить его деятельность
15:49
Драка с судьей на детском первенстве по хоккею довела беспокойного отца до уголовного дела
15:23
Скотланд-Ярд опросил 400 свидетелей по делу Скрипаля и разыскивает тех, кто видел его машину
15:10
Lamborghini, «Ланос» и трамвай – забавное трио собралось на мосту Александра Невского
14:55
Спасатели сняли 10 рыбаков со льда залива у Зеленогорска
14:54
Харизматичный боевик от режиссёра «Метода» будет готов через два месяца
14:48
Найти свой участок и посмотреть на выборы в Ленобласти можно в Интернете
14:29
Родченков нашел допинг на Олимпиаде-80 в Москве
14:19
За вымогательство у «Россельхозбанка» в Петербурге арестован основатель банковского портала
14:13
Водоснабжение в Пушкинском районе восстановлено
14:05
Британский МИД назвал высылку дипломатов из России ожидаемой и пообещал ответ
13:56
В Кировске двухлетний малыш разбил голову, упав с лестницы
13:46
Юрий Дудь даст интервью Басте на новом YouTube-канале
13:44
Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР
13:34
В Выборгском районе задержали наблюдателя, пришедшего в ТИК сдать направление
13:24
Пенсионерку в коме из Киришей спасали вертолётом
13:16
Выдавший властям США Челси Мэннинг хакер умер в 37 лет
13:05
Постпред России при ОЗХО: «Новичок» могли произвести на Западе
12:47
Авария на водоводе в Пушкинском районе оставила без воды три посёлка
12:38
Под крышей Британского совета действовала МИ-6, считают в Совете Федерации
12:25
Британская полиция обеспокоилась безопасностью российских эмигрантов
12:12
В Кронштадте двое провалились под лёд залива на снегоходе
11:59
МИД даст время на закрытие консульства Британии в Петербурге
11:49
Авария частично обезводила Лугу
11:32
Барабанщик и солист группы «Пикник» больше всех пострадали в ДТП под Владимиром
11:24
МИД РФ: Генконсульства Великобритании в Петербурге не будет
11:19
Насилие над семиклассницей вскрылось на шестом месяце ее беременности
11:08
«Ленрезерв» открыт
10:55
Петербурженка «заминировала» Петровский стадион
10:46
Насильник в Муринском парке выбил петербурженке зубы
10:39
Тренерам разрешили использовать мобильную связь на ЧМ-2018
10:28
Британского посла вызвали в МИД РФ
10:13
Дарья Касаткина выбила Винус Уильямс из полуфинала теннисного турнира в США
10:04
Создатель «Новичка» рассказал о противоядии и шансах Скрипаля на выживание
02:06
Блюдами из «Звездных войн» и «Игры престолов» накормят на «Кинокухне»
01:57
Режиссёр «Майора», «Дурака» и «Метода» расскажет о своих планах
01:41
Fink сыграет петербургский концерт в расширенном составе
01:19
Том Сойер возвращается в Театр музкомедии
01:12
На Есенина протекла труба
00:45
Президент ФИФА пошутил о сборной России: Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше
00:32
МИД РФ надеется, что Европа поймет принцип: Кто не хочет говорить с Лавровым, будет говорить с Шойгу
00:23
ФИФА утвердила использование видеоповторов на ЧМ-2018
00:08
Кокорин прооперирован в Риме. Но на мундиале не сыграет
16/03
Слезоточивый газ в школе Петербурга распылил ненавистник физкультуры
16/03
Лавров: США готовы возобновить сотрудничество с Россией по стратегической безопасности
16/03
Потерявшая при пожаре детей петербурженка отдана под суд
16/03
Газпром купит у Siemens две турбины для Грозненской ТЭС
16/03
Американские сенаторы потребовали заблокировать «Северный поток-2»
16/03
Прощальное письмо Тиллерсона: Я продолжу молиться за нашу страну и её лидеров
16/03
Петербургская прокуратура лишила прав трех водителей-шизофреников
16/03
Президента американской киноакадемии обвинили в домогательствах
16/03
Двухтопливные LADA Largus и Granta появятся в продаже в 2019 году
16/03
МИД РФ ответил на решение Киева помешать россиянам голосовать 18 марта
16/03
Пустырь в Дудергофе отдают под общественно-административный центр
16/03
Захарова: все решения по ответным мерам в отношении Британии приняты
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
17.03.2018 19:12

В новых Крестах разрезали ботинки аспирантке Университета путей сообщения

Оперативники новых Крестов не пожалели ботинок, что принесла своему знакомому аспирантка петербургского ГУПСа. Обувь испортили, зато нашли там наркотики. Теперь, судя по всему, из-за теплых чувств к арестанту молодую женщину отвлекут от теории мостов и тоннелей. «Фонтанке» посоветовали передать привет приятелям сидельца.  

По информации нашего издания, 16 марта следствие Колпинского района Петербурга возбудило уголовное дело о попытке сбыта наркотиков в отношении 29-летней аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения. По данным «Фонтанки», на прошлой неделе она принесла передачу на имя своего знакомого в новые Кресты, а сотрудницу учреждения насторожили подошвы ботинок в посылке. Вызванный оперативник беспощадно разорвал обувь, а внутри обнаружил свертки наркотика растительного происхождения.

"Фонтанка"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В результате 29-летняя аспирантка, согласно ее же страничке в социальной сети закончившая факультет «мосты и тоннели», стала подозреваемой.

Как «Фонтанке» подсказали в региональном УФСИН, «наверняка наркотики нашли и запаковали друзья арестованного. Только они же опытные и сами не понесли… Так что передайте им привет – из-за них пострадает в принципе нормальный человек».


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29

Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела

Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
«Декатлон»
02.03.2018 15:56

Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе

Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55

Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек

3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В новых Крестах разрезали ботинки аспирантке Университета путей сообщения
На КИМа женщина бросилась с 10-го этажа вместе с пятилетней дочерью
Из больницы выписали всех отравившихся феназепамом школьников, кроме одного семиклассника
В Петербурге активист Даниил Кен отправился с избирательного участка в изолятор
Пятеро детей остаются в больнице после отравления феназепамом
Самолет врезался в жилой дом на Филиппинах, есть погибшие
Скотланд-Ярд опросил 400 свидетелей по делу Скрипаля и разыскивает тех, кто видел его машину
Спасатели сняли 10 рыбаков со льда залива у Зеленогорска
Родченков нашел допинг на Олимпиаде-80 в Москве
Британский МИД назвал высылку дипломатов из России ожидаемой и пообещал ответ
Природа сексуального насилия кроется в культурном наследии
Эти после угонов в плен не сдавались
«Будто самолет на дом упал»
Очевидцы: На Народного Ополчения произошло обрушение в жилом доме
Дацик - первый со времен Иисуса. Но все же грешен
Русский «Новичок» для британского перебежчика
Путешествие Фимы из Минска с мешком на голове
Как мигранты в Петербурге стали подданными короля
Что известно об отравлении российского шпиона в Британии
ФСО разлучила блондинку Андрея с Россией
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Невидимая игра вслепую

Итоги недели с Андреем Константиновым: Скрипаль и скрепы

Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП под Владимиром

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
13.03.2018 19:29
Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела
Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.
«Декатлон»
02.03.2018 15:56
Спортивный гипермаркет «Декатлон» открывается на Парнасе
Французская сеть «Декатлон» 3 марта открывает первый в Петербурге собственный гипермаркет спортивных товаров. До конца 2020 года в городе должно появиться еще 4 аналогичных проекта
Фото предоставлено компанией «Галамарт»
01.03.2018 10:55
Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
pixabay.com
16.02.2018 12:00
Лайфхак: Как отдохнуть на море с детьми и не устать
Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.