Все стадионы к мундиалю будут сданы через три недели

Замминистра строительства Леонид Ставицкий уверен, что оставшиеся стадионы, которые будут принимать гостей чемпионата мира по футболу – 2018, будут сданы в ближайшие недели.

Оставшиеся шесть стадионов в Самаре, Калининграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Саранске будут готовы принимать зрителей в ближайшие недели. Максимальный срок, названный Ставицким 17 марта, — ещё около 20 дней. Он также отметил, что все стройки завершаются согласно графикам. Как сообщает «Газета.ру», самый сложный объект, по мнению Минстроя, это самарская арена. Окончанию работ, кроме более сложной конструкции, мешает холодная погода.

Напомним, последним был сдан и уже введён в эксплуатацию стадион в Екатеринбурге. Замминистра спорта Павел Новиков назвал его одним из лучших в России.