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Чемпионат мира по футболу 2018
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17.03.2018 17:19

Все стадионы к мундиалю будут сданы через три недели

Замминистра строительства Леонид Ставицкий уверен, что оставшиеся стадионы, которые будут принимать гостей чемпионата мира по футболу – 2018, будут сданы в ближайшие недели. 

Оставшиеся шесть стадионов в Самаре, Калининграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Саранске будут готовы принимать зрителей в ближайшие недели. Максимальный срок, названный Ставицким 17 марта, — ещё около 20 дней. Он также отметил, что все стройки завершаются согласно графикам. Как сообщает «Газета.ру», самый сложный объект, по мнению Минстроя, это самарская арена. Окончанию работ, кроме более сложной конструкции, мешает холодная погода. 

Напомним, последним был сдан и уже введён в эксплуатацию стадион в Екатеринбурге. Замминистра спорта Павел Новиков назвал его одним из лучших в России

Справка:

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матчи будут играть на стадионах в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.


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Большая часть строительно-монтажных работ в малоэтажном жилом комплексе "Образцовый квартал 3" завершена. Строители ждут определенного температурного режима, чтобы приступить к фасадным работам.
предоставлено компанией Setl City
16.03.2018 16:40
«Петербургская Недвижимость» научит инвестировать в недвижимость
Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
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