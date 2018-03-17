Генштаб России: Инструкторы США готовят провокации в Сирии

На юге Сирии боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ. Как пишет «Коммерсантъ», об этом 17 марта заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами Америки и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии»,— уточнил Рудской. Он также рассказал, что, по сведениям Генштаба, в «Средиземном и Красном морях «созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет» США.

Отметим, ранее о возможности подобных провокаций заявлял и глава Генштаба Валерий Герасимов. Впрочем, это не помешало ему на днях провести переговоры с председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.