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17.03.2018 17:16

СМИ: Финляндия примет переговоры между США и Северной Кореей

Следующий раунд переговоров между Северной и Южной Кореей при участии американцев может пройти в Финляндии. Об этом сообщает финское издание  MTV Uutiset со ссылкой на корейские СМИ.

Телеканал Chosun рассказал, что высокопоставленный северокорейский политик Чхве Кан-Ир, который отвечает за связь с американской администрацией, 18 марта из Стокгольма отправится в Финляндию. Представители Пхеньяна, как ожидается, должны провести встречу с дипломатом из США Кетлин Стивенс. Сообщается, что переговоры будут носить неофициальный характер.

Финское министерство иностранных дел пока никак не прокомментировало возможное проведение переговоров в Суоми. 

 

 


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Покупка недвижимости на старте продаж по-прежнему остается выгодным и надежным способом вложения средств. Одним из востребованных вариантов жилья считаются студии и однокомнатные квартиры, но не каждая из них одинаково ликвидна, то есть имеет инвестиционный потенциал.
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