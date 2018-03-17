СМИ: Финляндия примет переговоры между США и Северной Кореей

Следующий раунд переговоров между Северной и Южной Кореей при участии американцев может пройти в Финляндии. Об этом сообщает финское издание MTV Uutiset со ссылкой на корейские СМИ.

Телеканал Chosun рассказал, что высокопоставленный северокорейский политик Чхве Кан-Ир, который отвечает за связь с американской администрацией, 18 марта из Стокгольма отправится в Финляндию. Представители Пхеньяна, как ожидается, должны провести встречу с дипломатом из США Кетлин Стивенс. Сообщается, что переговоры будут носить неофициальный характер.

Финское министерство иностранных дел пока никак не прокомментировало возможное проведение переговоров в Суоми.