Горизбирком признал незаконным запрет мобильных телефонов на избирательных участках

Санкт-Петербургская избирательная комиссия признала незаконным запрет на использование мобильных телефонов в УИКах. Ранее на двух участках в Невском районе приняли такие решения.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 17 марта на заседании Горизбиркома член комиссии от «Партии Роста» Алексей Березин заявил о том, что в Невском районе на двух участках председатели комиссий запретили всем использование мобильных телефонов. В ответ глава Горизбиркома Виктор Панкевич сообщил, что уже обзвонил территориальные избирательные комиссии с требованием не допустить принятия таких решений. Тем не менее остальные члены комиссии посчитали, что этого недостаточно, и предложили отдельно за это проголосовать. В итоге все члены ГИК высказались «за». Как пояснил Березин, теперь, в случае если УИКи не отменят данное решение, это должен будет сделать ТИК, если и там проигнорируют это требование, то Горизбирком отменит решение о запрете мобильных телефонов самостоятельно.