Лондон дождался

Российские власти нашли чем ответить Лондону на высылку дипломатов. Футболистов сборной Англии оставят без консульства, подраненный Британский совет добьют окончательно.

Россия высылает 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве, закрывает консульство в Петербурге и прощается с Британским советом. По этому же кругу страны ходили 10 лет назад после убийства Александра Литвиненко, теперь некоторые дела довели до конца. Эксперты считают, что не обошлось без предвыборной логики.

Великобритания уже прокомментировала ответные меры России. В соцсетях Форин офис заявил, что шаги Москвы не меняют сути дела. «Именно Россия грубейшим образом нарушила международное право, – говорится в сообщении. – Наш приоритет на данный момент – позаботиться о своих сотрудниках».

23 высланных работника посольства – это арифметически адекватный ответ. Что касается консульства в Петербурге, то официально его закрывают для достижения паритета в количестве представительств: в России два британских консульства (еще и в Екатеринбурге). В Великобритании – одно российское (в Эдинбурге). Время на сборы, как сообщил МИД, дадут.

По данным туроператоров, на Туманный Альбион в 2017 году съездили порядка 250 тысяч россиян. По мнению петербургских чиновников, закрытие консульства само по себе не скажется на популярности направления или количестве приезжающих. Представительство в Петербурге уже несколько лет выключено из цепочки получения виз – из визового центра документы уходили напрямую в Москву. Получение разрешения на въезд сравнительно дорогое, оно требует большого количества бумаг, срок – около 3 недель.

«Тем, кто готов был столкнуться со всеми этими сложностями, действительно нужно было приехать в Россию или Англию, для них закрытие консульства ничего не меняет, – считает глава комитета по туризму Андрей Мушкарев. – То же самое касается болельщиков на чемпионате мира по футболу. Им объективно все равно, куда ехать, и для них будет действовать паспорт болельщика, так что виза им не нужна».

К слову, именно под Петербургом, в Зеленогорске, будет базироваться во время чемпионата мира по футболу сборная Англии; некоторые наблюдатели связывают и с этим тот факт, что под сокращение попало именно здешнее консульство. Ранее футболисты потребовали обнести их базу 6-метровым забором – возможно, это не последнее увеличение.

В Петербурге есть еще одна тонкость. Здесь действует режим 72-часового безвизового пребывания для пассажиров паромов и круизных судов. Таким образом город в прошлом году посетили миллион человек. «Есть целые круизные компании, которые ориентированы именно на британцев, тот же Saebourn; они как ходили сюда, так и будут ходить», – считает Мушкарев.

Минобразования уже заявило, что свернет совместные программы с Британским советом в связи с его закрытием. Телефоны организации не отвечают, но анонсированные мероприятия, если верить заявлениям в соцсетях, не отменяются. В частности, совет по-прежнему зовет посетить выставку в Москве, посвященную каникулярным и языковым программам за границей для взрослых и детей.

Как заявило Министерство иностранных дел, проблема в неурегулированности статуса совета. Организация работает в России четверть века и по большей части зарабатывает на языковых курсах и совместных образовательных программах. В частности, Британский совет принимает экзамены по программе IELTS. «Неурегулированный статус» не мешал ему ранее сотрудничать с ведущими музеями страны. Из последнего – совместно с Музеем Москвы и Союзом московских архитекторов совет объявил конкурс на концепцию памятника Шекспиру.

Свободные от дипломатических формулировок парламентарии напомнили, как еще несколько лет назад были задержаны сотрудники спецслужб, которые действовали под прикрытием Британского совета. Кроме того, по словам сенатора Морозова, организация так и не получила разрешения на работу в России.

В прошлый раз Москва возвращалась к этому вопросу 10 лет назад, и снова в связи с покушением на убийство бывшего сотрудника российских спецслужб – Александра Литвиненко. Тогда тоже высылали дипломатов, а Москва отказалась выдавать Великобритании Андрея Лугового, который подозревался в совершении преступления, после чего Лондон заморозил работу над соглашением об облегчении визового режима. Конфликт нарастал, и МИД сообщил, что отделения Британского совета должны будут прекратить работу с января 2008 года. Великобритания отказалась подчиняться, однако затем закрыла отделения совета в Екатеринбурге и Петербурге.

Политолог Валерий Соловей обращает внимание, что Россия ответила с некоторым «запасом», не ограничившись высылкой дипломатов. «Закрытие Британского совета создает реальные проблемы в гуманитарном аспекте сотрудничества, – говорит политолог. – Дальше мяч на стороне Лондона, но там фактически нет офисов российских культурных организаций. Они могут попробовать закрыть Россотрудничество, но это правительственная структура. Могут заявить о закрытии Russia Today, но не думаю, что они захотят получить в ответ отзыв аккредитации у BBC, все-таки вес этих двух СМИ несоизмерим. Министр иностранных дел Джонсон находится буквально в пароксизме бешенства, но если они дадут эмоциям взять верх, ничем хорошим это не закончится».

Эксперт также считает, что время для ответных мер было выбрано с умыслом. «Мы неспроста объявили об этом в «день тишины», – говорит Соловей. – Теперь главная предвыборная новость все равно политическая – готовность отвечать ударом на удар и проводить жесткий внешнеполитический курс, а отсюда недолго и до призывов к нации сплотиться».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»