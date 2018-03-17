Самолет врезался в жилой дом на Филиппинах, есть погибшие

Шестиместный самолет Piper PA-23 потерпел крушение и врезался в жилой дом в пригороде Булакана на Филиппинах.

Об этом 17 марта сообщает CNN Philippines. В результате инцидента погибли минимум 10 человек, в том числе трое детей. Самолет упал почти сразу после взлета. На его борту находились 5 человек, еще пятеро погибших — жильцы дома, в который врезался самолет. Это трое детей (7, 10 и 17 лет), их мать и бабушка.

Самолет принадлежал Lite Air Express, власти Филиппин уже заявили, что собираются проверить все воздушные суда этой компании.