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17.03.2018 16:05

Британский совет разочарован решением прекратить его деятельность

Британский совет распространил заявление, связанное с прекращением в России его деятельности. Об этом пишет 17 марта «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

«Мы глубоко разочарованы таким развитием. По нашему мнению, когда политические или дипломатические отношения становятся сложными, культурные отношения и образовательные возможности имеют жизненно важное значение для поддержания постоянного диалога между людьми и организациями», — цитирует агентство представителей Британского совета. При этом в организации подчеркнули, что «остаются приверженными развитию долгосрочных связей» с россиянами.

Напомним, ранее МИД РФ сообщил, что деятельность Британского совета в России прекращается «в связи с неурегулированностью его статуса».  В Совете федерации заявили, что под крышей этой организации действовала британская разведка MI-6. 

 

 

Справка:

Напомним, конфликт между Россией и Великобританией начался после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Мэй официально обвинила Москву в попытке убийства Скрипаля.

Скрипаля, который получил убежище в Великобритании, и его дочь обнаружили без сознания на улице в городе Солсбери 4 марта. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон утверждает, что вещество разработали в России. Москва отвергает обвинения в причастности к нападению.


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