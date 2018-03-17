Скотланд-Ярд опросил 400 свидетелей по делу Скрипаля и разыскивает тех, кто видел его машину

По делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля допрошено уже более 400 свидетелей, сообщили 17 марта в Скотланд-Ярде.

Как передает Sky News, заместитель контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нила Басу заявил, что расследование покушения на Скрипаля и его дочь может занять месяцы. Он уточнил, что по делу собрано 762 вещдока, изъяты 4 тысячи записей с камер слежения — полицейские пошагово восстанавливают, как провел экс-разведчик последние дни перед отравлением. Они опубликовали фото машины Скрипаля — BMW 320D бордового цвета – и попросили связаться с ними тех, кто видел ее в день отравления.

«Мы сейчас узнаем больше касательно передвижений Сергея и Юлии, но нам нужна большая ясность касательно их точных передвижений утром в день инцидента… Нам нужно установить передвижения Сергея и Юлии утром, до того, как они поехали в центр», – говорится в сообщении британской полиции.