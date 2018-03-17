Скотланд-Ярд опросил 400 свидетелей по делу Скрипаля и разыскивает тех, кто видел его машину
По делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля допрошено уже более 400 свидетелей, сообщили 17 марта в Скотланд-Ярде.
Как передает Sky News, заместитель контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нила Басу заявил, что расследование покушения на Скрипаля и его дочь может занять месяцы. Он уточнил, что по делу собрано 762 вещдока, изъяты 4 тысячи записей с камер слежения — полицейские пошагово восстанавливают, как провел экс-разведчик последние дни перед отравлением. Они опубликовали фото машины Скрипаля — BMW 320D бордового цвета – и попросили связаться с ними тех, кто видел ее в день отравления.
«Мы сейчас узнаем больше касательно передвижений Сергея и Юлии, но нам нужна большая ясность касательно их точных передвижений утром в день инцидента… Нам нужно установить передвижения Сергея и Юлии утром, до того, как они поехали в центр», – говорится в сообщении британской полиции.
Справка:
Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, несет ответственность за покушение на Скрипаля и его дочь. По ее данным, при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество Novichok, произведенное в России. Владимир Путин заявил, что британцам надо «разобраться у себя», а потом обсуждать вопрос с Москвой. До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.