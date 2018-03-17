Спасатели сняли 10 рыбаков со льда залива у Зеленогорска

В Зеленогорске около двух часов дня 17 марта, во время проведения мониторинга ледовой обстановки в Финском заливе, спасателями была обнаружена промоина, ограничивающая передвижение рыбаков-любителей. Сотрудники МЧС пришли им на помощь.

"30 из них самостоятельно смогли покинуть ледовое покрытие, а еще 10 человек спасателям пришлось прокатить до берега на борту «Хивуса», так как промоина препятствовала их перемещению. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась", – сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Ранее спасатели вытаскивали из промоины двух экстремалов, которые провалились под лёд вместе со снегоходом утром 17 марта у Толбухина маяка в Кронштадте.

Напомним, с 15 марта выход на лёд Невы и Финского залива запрещён, за нарушение грозит штраф.