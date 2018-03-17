Найти свой участок и посмотреть на выборы в Ленобласти можно в Интернете

На половине избирательных участков Ленинградской области установлены средства видеонаблюдения с трансляцией изображения в сеть "Интернет", которые начнут работать в день голосования на выборах президента Российской Федерации. Кроме того, впервые средства видеонаблюдения и трансляции изображения установлены в помещениях 18 территориальных избирательных комиссий Ленобласти.

Также любой избиратель может узнать в интернете, где находится его избирательный участок.

Подробности и ссылки — на 47news.