Родченков нашел допинг на Олимпиаде-80 в Москве

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о допинге на Олимпийских играх в Москве в 1980 году. Об этом сообщает Play the Game.

По словам Родченкова, допинговая система на Играх-1980 была похожей на ту, что позже использовалась в Сочи-2014. Он утверждает, что Геннадий Марков, заместитель начальника Госкомспорта по спортивной медицине и допинг-контролю, занимался подменой допинг-проб.

«Когда я пришел в лабораторию в 1985-м, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг. КГБ часто бывало в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований. КГБ помогало менять грязные пробы на чистые», — рассказал Родченков.

На Играх в Москве не было взято ни одной положительной допинг-пробы.

В 2016 году Родченков переехал в США, где в интервью газете The New York Times рассказал о якобы имевшем место нарушении россиянами антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. Он настаивал на существовании в России допинг-системы, контролируемой государством. Позже Родченков стал информатором WADA. Дальнейшие разбирательства привели к недопуску сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане.