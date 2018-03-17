За вымогательство у «Россельхозбанка» в Петербурге арестован основатель банковского портала

Василеостровский суд Петербурга арестовал владельца сайта, где системно размещалась информация о российских банках. Его обвиняют в вымогательстве 1,2 млн рублей у руководства АО «Россельхозбанк». «Фонтанка» узнала, что обвиняемый ранее уже осужден за антисемитизм, а встретился он с переговорщиком банка в ресторане. Какая, по версии следствия, у него оказалась такса, мы также поняли. А она зависела от рейтинга кредитно-финансовой организации и статуса руководителя.

Вечером 16 марта Василеостровский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти об аресте 49-летнего петербуржца Владимира Шевченко. Ему вменяют пункт «б» части третьей статьи 163 УК РФ «Вымогательство в особо крупном размере».

По данным «Фонтанки», в материалах уголовного дела, возбужденного 15 марта, указана сумма в 1 миллион 200 тысяч рублей, которую петербургский филиал АО «Россельхозбанк» перечислил ему в связи с требованиями уже арестованного.

Как стало известно нашему изданию, Владимир Шевченко встретился с представителем «Россельхозбанка» 5 марта в ресторане «Марчеллис», что расположен на улице Одоевского на Васильевском острове. В беседе он сообщил, что его иннернет-портал FinNews влиятелен (что, с точки зрения журналиста «Фонтанки», спорно), поэтому может оказывать негативное воздействие на имидж АО «Россельхозбанк», а следовательно, влиять на бизнес организации в столь непростое время для банковского сектора.

«Фонтанка» пролистала информацию на этом сайте обвиняемого (ресурс создан еще в 2002 году). Действительно, там есть ряд публикаций, посвященных АО «Россельхозбанк» и его председателю правления Дмитрию Патрушеву. Можно отметить, что тексты написаны в стиле, далеком от деловой журналистики, и большей частью наполнены оскорбительным пафосом, особенно по отношению к Дмитрию Патрушеву. Начинаются агрессивные публикации в начале 2018 года.

По информации «Фонтанки», беседы с Шевченко записывались, и была проведена комбинация, при которой руководство «Россельхозбанка» сделало вид, что пошло на ультиматум и оплатило ему на год вперед назначенную абонентку в 100 тысяч рублей ежемесячно.

Заметим, что в материалах дела указано, что обвиняемый старался заработать с первой десятки, входящей в крупнейшие банки страны, от 60 до 100 тысяч рублей, а с остальных – по 30 тысяч рублей ежемесячно.

По данным «Фонтанки», после транша и было возбуждено уголовное дело и проведен обыск в квартире Шевченко на улице Кораблестроителей, где, кстати, изъяли еще и платежки от нескольких финансовых организаций.

Любопытно, что после перечисления денег на FinNews появился обзор российских банков, где «Россельхозбанк», по мнению Шевченко, выглядит уже позитивно.

Что касается биографии арестованного, то в 2016 году тем же Василеостровским судом он был осужден по части первой статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти и вражды» к штрафу в 200 тысяч рублей с отсрочкой платежа по 10 тысяч рублей в месяц. Тогда ему вменяли антисемитские тексты на его странице «ВКонтакте». Изначально же арестованный долго работал в охранных предприятиях Петербурга, в том числе и в банковских структурах. Согласно его же страничке «Вконтакте», он подрабатывает еще и производством мебели. Последний раз заходил 15 марта в 17:45.

По данным «Фонтанки», сегодня Шевченко также признает вину, как и на том следствии.