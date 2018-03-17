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17.03.2018 14:13

Водоснабжение в Пушкинском районе восстановлено

 

ГУП «Водоканал» закончил ремонт на водоводе в Пушкинском районе Петербурга. Вода вернулась в дома ранее отключённых посёлков.

Как сообщили «Фонтанке» на предприятии, водоснабжение было восстановлено к двум часам дня 17 марта. Этот факт подтвердили и читатели, которые ранее рассказали нашему изданию, что в посёлках Ленсоветовский, Детскосельский и Славянка воды не было три дня

Напомним, дефект образовался на трубе диаметром 1200 мм, которая питает часть Пушкинского и Колпинского районов.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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Еще один банк аккредитовал smart-проекты LEGENDA
Покупателям квартир в smart-комплексах «LEGENDA Комендантского», «LEGENDA Дальневосточного» и «LEGENDA Героев» теперь доступна выгодная ипотека от банка «Открытие».
УК «Новоселье»
01.03.2018 12:52
В пос. Новоселье открылась новая водонасосная станция и газовая котельная
Вложения в реконструкцию открывшейся насосной станции составили более 130 млн рублей. Затраты на модернизацию газовой котельной составили более 51 млн рублей. Это средства инвесторов, которые осуществляют застройку поселка Новоселье в рамках проекта КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
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