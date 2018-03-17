Водоснабжение в Пушкинском районе восстановлено

ГУП «Водоканал» закончил ремонт на водоводе в Пушкинском районе Петербурга. Вода вернулась в дома ранее отключённых посёлков.

Как сообщили «Фонтанке» на предприятии, водоснабжение было восстановлено к двум часам дня 17 марта. Этот факт подтвердили и читатели, которые ранее рассказали нашему изданию, что в посёлках Ленсоветовский, Детскосельский и Славянка воды не было три дня.

Напомним, дефект образовался на трубе диаметром 1200 мм, которая питает часть Пушкинского и Колпинского районов.