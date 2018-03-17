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17.03.2018 13:44

Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин 17 марта единогласно переизбран на свой пост участниками Всекитайского собрания народных представителей.

Он также был переизбран на пост главы Центрального военного совета КНР. Сразу после выборов Си принес клятву верности Конституции.

Председатель КНР мог занимать пост лишь два пятилетних срока, однако 11 марта Всекитайское собрание народных представителей внесло изменения в конституцию и сняло это ограничение.

Си Цзиньпин возглавил страну в 2013 году. По прежней конституции ему пришлось бы покинуть свой пост не позже 2023 года.


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