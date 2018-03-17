В Выборгском районе задержали наблюдателя, пришедшего в ТИК сдать направление

Даниил Кен, сторонник оппозиционера Алексея Навального, находится в 20-м отделе полиции Выборгского района. Якобы молодой человек ударил кого-то из членов комиссии.

Факт задержания оппозиционера подтвердили в самом отделе, туда его привезли из 22-го ТИКа Выборгского района днём 17 марта. Сейчас на его имя составляют протокол. Как сообщает штаб Алексея Навального в Петербурге, в полицию его забрали под предлогом того, что он «кого-то ударил».

В территориальную избирательную комиссию Кен пришёл, чтобы сдать направление и зарегистрироваться в качестве наблюдателя. «Никого из пришедших наблюдателей и ЧПСГ (члены комиссии с правом совещательного голоса. – Прим. ред.) пока не зарегистрировали, тянут время», – считают в штабе.