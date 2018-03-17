Постпред России при ОЗХО: «Новичок» могли произвести на Западе

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил, что в 1992 году президент Борис Ельцин свернул все программы по исследованию и производству химического оружия, а программы «Новичок» в России никогда не было, сообщает «Интерфакс».

«Можно с большой долей вероятности, highly likely, предположить, что вещество, примененное в Солсбери (при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. — Прим. ред.), проистекает из каких-то лабораторий западных стран, где такие разработки успешно велись, о чем свидетельствуют публикации в открытых источниках», — заявил Шульгин.

Постпред подчеркнул, что в список западных стран в первую очередь входят Британия и США. Также он заявил, что вещество под кодовым названием «Новичок» разрабатывалось именно в этих странах, а не в России.

Ранее сообщалось, что создатель «Новичка» рассказал о противоядии от вещества.