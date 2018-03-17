Авария на водоводе в Пушкинском районе оставила без воды три посёлка

Жители посёлков Детскосельский, Ленсоветовский и Славянка на несколько дней остались без воды из-за аварии на водоводе в Пушкинском районе Петербурга.

На отсутствие холодной воды в домах на юге города «Фонтанке» пожаловались читатели. По их словам, воды нет уже третий день, заканчивается она и в окрестных магазинах. Как объяснили жителям коммунальщики, авария произошла на водоводе – это труба диаметром больше метра. В качестве временной меры к домам подогнали цистерны с водой. «Нам сказали, что машина приедет в полдень, мы выстроились в очередь с тарой неподалёку от Колпинского шоссе, но никто так и не приехал. Цистерну привезли ночью, но за водой мало кто пошёл, и в итоге она замёрзла», – рассказал «Фонтанке» житель Пушкинского района.

В ГУП «Водоканал» нашему изданию подтвердили факт аварии и уточнили, что к полудню 17 марта дефект устранён и сейчас в трубы заливают воду. «На данный момент началось заполнение магистрали. В течение 2 – 3 часов давление в сети стабилизируется, вода в дома жителей будет поступать в обычном режиме», – пообещали на предприятии.